30 июля 2021, 11:59
В России могут запретить платежную систему Samsung Pay
Накануне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарского правообладателя патента на систему электронных платежей, который обвинил корейский концерн Samsung в незаконном использовании его технологий
Фото: digital-wiki.com
В России могут запретить работу платежной системы Samsung Pay из-за патентного спора.
Накануне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарского правообладателя патента на систему электронных платежей, который обвинил корейский концерн Samsung в незаконном использовании его технологий.
Решение суда фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз в страну гаджетов, которые эту систему поддерживают, сообщает «КоммерсантЪ».
Между тем, эксперты рынка считают, что до реального запрета Samsung Pay в России не дойдет, так как корейский концерн или оспорит решение суда или сможет договорится с правообладателем.