В Самарской области полицейского задержали по подозрению в убийстве 15-летней любовницы
Согласно материалам следствия, поздно вечером 29 июля на участке одного из домов в поселке Петра Дубрава нашли мертвую девушку с множественными телесными повреждениями и ножевыми ранениями в шею
В Самарской области силовики задержали сотрудника местной полиции по подозрению в убийстве 15-летней девушки, с которой его связывали близкие отношения.
Согласно материалам следствия, поздно вечером 29 июля на участке одного из домов в поселке Петра Дубрава нашли мертвую девушку с множественными телесными повреждениями и ножевыми ранениями в шею.
Очевидцы сообщили, что видели, как девочку-подростка прижимал к земле некий мужчина. Затем он сел в автомобиль марки «Тойота» и уехал.
Оперативники «пробили» автомобиль и вышли на мужчину, который сообщил, что отдал машину мужу своей дочери. Последний оказался начальником местной полиции Антоном Безчетвертевым.
Издание Baza сообщает, что Безчетвертев встречался с 15-летней девушкой, однако в последнее время отношения между ними испортились. Школьница якобы угрожала полицейскому рассказать об их связи.
Сам Антон Безчетвертев заявил, что не был знаком с убитой и сбил ее на дороге. Затем он пытался поднять ее, но очевидцы его спугнули.