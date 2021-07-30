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Москва
30 июля 2021, 10:51

Мэр Москвы освободил граждан от обязанности носить защитные перчатки

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении жителей столицы и гостей города от обязанности носить защитные перчатки в общественных местах и транспорте

Мэр Москвы освободил граждан от обязанности носить защитные перчатки
Фото: photos.rg.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении жителей столицы и гостей города от обязанности носить защитные перчатки в общественных местах и транспорте. Перчаточный режим, напомним, действовал в столице с 12 мая 2020 года.

При этом обязательное ношение защитных масок сохраняется. Градоначальник отметил, что масочный режим сохранится до тех пор, пока количество новых случаев заражения коронавирусом не сократится до минимальных значений.

Смягчение антиковидных норм мэр Москвы объяснил улучшением эпидемиологической ситуации в городе, сокращением числа выявляемых ежедневно заражений и количества госпитализаций. Этому в свою очередь способствовала вакцинация населения.

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