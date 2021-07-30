30 июля 2021, 10:40
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль на Играх в Токио
Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Россиянка показала лучший результат в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров
Фото: Global Look Press
Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио.
Россиянка показала лучший результат в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.
Ранее Виталина Бацарашкина завоевала золотую олимпийскую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а в паре с Артемом Черноусовым выиграла серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.