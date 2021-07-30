Жители Подмосковья пожаловались на нескончаемый шум от самолетов из «Шереметьево»
Жители Красногорского, Солнечногорского городских округов и московского Митино в очередной раз пожаловались властям на шум от самолетов, которые садятся и вылетают из аэропорта «Шереметьево»
Жители Красногорского, Солнечногорского городских округов и московского Митино в очередной раз пожаловались властям на шум от самолетов, которые садятся и вылетают из аэропорта «Шереметьево».
Жалоба жителей севера Московской области связана с тем, что в конце 2020 года в аэропорту «Шереметьево» изменились маршруты взлета самолетов. Вместо тех, которые использовались 60 лет, были установлены новые маршруты, которые пролегают через густонаселенные районы.
Граждане рассказали «Коммерсанту», что после возобновления международного авиасообщения с рядом стран гул от самолетов в домах слышен постоянно.
Еще одна проблема - это третья взлетно-посадочная полоса «Шереметьево», которая располагается вблизи с жилыми районами. Житель Лобни Сергей Комаров сообщил «МБХ медиа», что из-за постоянного шума у его сына стала часто болеть голова, так как «самолеты летают прямо над крышами».
Инициативная группа жителей Московской области сообщает, что от гула самолетов страдают не менее 500 тысяч человек. Ранее граждане неоднократно жаловались на шумовую нагрузку в Росавиацию, Ространснадзор, Госдуму и даже лично президенту Владимиру Путину.
Между тем, в Управделами президента по работе с обращениями граждан и организаций заявили, что полеты самолетов над жилыми районами не противоречат российским законам. В ведомстве также указали на «ограниченность воздушного пространства Московского узлового диспетчерского района (МУДР)», которая не позволяет устанавливать маршруты вылета и захода на посадку воздушных судов за пределами границ населенных пунктов.
В свою очередь в Госкорпорации по организации воздушного движения в России заявили, что старые схемы движения самолетов не позволяют одновременно использовать разные взлетно-посадочные полосы «Шереметьево».
В подмосковном управлении Роспотребнадзора в ответ на жалобы граждан признали, что авиационные власти не приняли реальных мер для снижения шума от самолетов. Ведомство обратилось в прокуратуру с просьбой принять меры реагирования.