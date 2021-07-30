30 июля 2021, 09:59
В Хакасии пьяный антипрививочник поджег палаточный пункт вакцинации
Площадь пожара составила 0,5 квадратного метра. Огнем был поврежден наружный баннер. Пострадавших в результате происшествия нет
Фото: baikal24.ru
В Абакане пьяный противник вакцинации от коронавируса поджег палаточный прививочный пункт Министерства обороны РФ.
Этот пункт вакцинации был установлен военными на Первомайской площади Абакана по просьбе главы Хакасии Валентина Коновалова.
Злоумышленник уже задержан. В полиции сообщили, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Площадь пожара составила 0,5 квадратного метра. Огнем был поврежден наружный баннер. Пострадавших в результате происшествия нет.
В отношении антипрививочника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».