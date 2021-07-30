Павел Дуров выступил против блокировки соцсетями потенциально ложных сообщений о COVID-19
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал блокировку ложных сообщений о коронавирусе неэффективным способом борьбы с дезинформацией
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал блокировку ложных сообщений о коронавирусе неэффективным способом борьбы с дезинформацией. По мнению Дурова, блокировки негативно сказываются на доверии пользователей к соцсетям.
Основатель Telegram привел в пример информацию, согласно которой пандемия COVID-19 началась из-за утечки вируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Первоначально такие сообщения в СМИ и соцсетях блокировались, но теперь данная теория считается основным научным представлением о происхождении вируса.
Павел Дуров высказал мнение, что администрации соцсетей не должны решать, во что людям верить. Блокировки сообщений же могут подорвать доверие людей к непредвзятости соцсетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с «фейк-ньюс».