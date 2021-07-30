Российский пловец Евгений Рылов завоевал второе золото на Олимпиаде в Токио
Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую олимпийскую медаль на дистанции 200 метров на спине. В финальном заплыве россиянин показал результат 1 минута 53,27 секунды и побил олимпийский рекорд
Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую олимпийскую медаль на дистанции 200 метров на спине.
В финальном заплыве россиянин показал результат 1 минута 53,27 секунды и побил олимпийский рекорд, установленный Тайлером Клэри.
Вторым к финишу пришел американец Райан Мерфи с отставанием в 0,88 секунды, а третим стал пловец из Великобритании Люк Гринбэнк.
Для Евгения Рылова это уже вторая золотая медаль на Олимпиаде в Токио. 27 июля он завоевал золото в плавании на дистанции 100 метров на спине.
Ранее золотые медали выиграли российские рапиристки. В решающем командном поединке Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина одержали победу над соперницами из Франции.
Сейчас в копилке российской сборной 30 медалей - 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых.