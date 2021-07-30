Пропагандист Евгений Попов объяснил наличие дорогостоящей недвижимости ипотекой
Ведущий программы «60 минут» на государственном канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил наличие у него недвижимости стоимостью около 300 млн рублей ипотекой
Ведущий программы «60 минут» на государственном канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил наличие у него недвижимости стоимостью около 300 млн рублей ипотекой.
В эфире телеканала «Дождь» телеведущий и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» в ответ на нападки оппозиции заявил, что «все забыли очень хорошее слово - ипотека».
«Да, у меня есть ипотечные кредиты, недвижимость, я подал декларации в Центральную избирательную комиссию, где все указано до копейки <…> Но вот эти вот ребятки взяли и все передернули, сделали меня каким-то падишахом», — заявил пропагандист.
Ранее соратники Алексея Навального Мария Певчих и Георгий Албуров сообщили, что у ведущих политического ток-шоу «60 минут» Евгения Попова и его жены Ольги Скабеевой есть квартиры и нежилое помещение в элитных жилых комплексах Москвы стоимостью около 300 млн рублей.
Мария Певчих отметила, что взнос по ипотечному кредиту за квартиру, например, в ЖК «ВТБ Арена Парк» составлял бы весь официальный ежемесячный доход Попова и Скабеевой. Кроме того, для одобрения ипотеки им пришлось бы внести первоначальный взнос в размере около 50 миллионов рублей