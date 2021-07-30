В Москве из-за пандемии и антиковидных ограничений закрылись 20% ресторанов
Уполномоченный по правам предпринимателей в столице Татьяна Минеева сообщила, что предприятия общественного питания, которые не закрылись из-за пандемии, смогли восстановиться
В Москве около 20% ресторанов и кафе закрылись или сменили собственников из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
Уполномоченный по правам предпринимателей в столице Татьяна Минеева сообщила, что предприятия общественного питания, которые не закрылись из-за пандемии, смогли восстановиться. Однако около 20% ресторанов закрылись или перешли к новым собственникам.
«Может быть, мы и видим эти рестораны, но мы должны понимать, что тот предприниматель, который брал кредиты, который вкладывался, влезал в долги,— он разорился, он бывший ресторатор», - пояснила омбудсмен, слова которой приводит «КоммерсантЪ».
Напомним, что в начале пандемии весной 2020 года рестораны и кафе могли работать только на доставку. К лету власти Москвы разрешили предприятиям общепита возобновить работу. В конце июня 2021 года мэрия разрешила посещать кафе и рестораны только гостям с сертификатами о вакцинации, справками о наличии антител или отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 сроком действия 72 часа.
19 июля данные ограничения для кафе и ресторанов были отменены. Мэр Сергей Собянин объяснил это улучшением эпидемиологической обстановки в городе.