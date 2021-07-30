Акции «Норникеля» упали из-за иска Росрыболовства на 58 млрд рублей
Акции компании «Норильского никеля» упали на 3% на новостях о том, что Росрыболовство подало к компании иск о возмещении вреда, нанесенного прошлогодней аварией на ТЭЦ-3 в Норильске, на сумму 58,7 млрд рублей
Акции компании «Норильского никеля» упали на 3% на новостях о том, что Росрыболовство подало к компании иск о возмещении вреда, нанесенного прошлогодней аварией на ТЭЦ-3 в Норильске, на сумму 58,7 млрд рублей.
Акции компании на Московской бирже подешевели на 2,96%, но к закрытию торгов отыграли падение. По итогам торгового дня стоимость акций «Норникеля» упала на 1,48%, до 25 280 рублей за штуку.
Ране Росрыболовство направило иск в Арбитражный суд Красноярского края с требованием взыскать с «Норникеля» 58,65 млрд рублей за вред, причиненный водным биоресурсам в результате крупной утечки топлива в местные реки после аварии на ТЭЦ-3.
За гибель рыбы ведомство требует 3,6 млрд рублей и еще 55 млрд рублей - это затраты на восстановление (искусственное воспроизводство) нарушенного состояния водных биоресурсов.
В «Норникеле» не согласились с оценкой ущерба и назвали требования Росрыболовства завышенными.
Напомним, что ранее «Норильскому никелю» уже назначили рекордный штраф за аварию на ТЭЦ-3 в размере 146 млрд рублей.