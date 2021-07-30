30 июля 2021, 02:03
Главред издания «Проект» Роман Баданин уехал из России
Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин покинули Россию из-за давления властей. Ранее «Проект» были признан «нежелательной организацией» в России, а Баданина Минюст внес в реестр «иностранных агентов»
Фото: oko-planet.su
Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин покинули Россию из-за давления властей. Ранее «Проект» были признан «нежелательной организацией» в России, а Баданина Минюст внес в реестр «иностранных агентов».
Главред «Проекта» сообщил агентству Reuters, что издание теперь продолжит работать из-за границы. Часть журналистов издания вывезут за границу, чтобы защитить их от уголовного преследования в России.
Напомним, что российские власти признали «иностранными агентами» пятерых сотрудников «Проекта» - Романа Баданина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову и Юлию Лукьянову.