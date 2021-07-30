Власти Петербурга подтвердили несколько случаев смерти привитых от COVID-19 людей
Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга сообщил о нескольких летальных случаях среди привитых от коронавируса граждан. Чиновники объяснили такой исход наличием у пациентов тяжелых патологий
Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга сообщил о нескольких летальных случаях среди привитых от коронавируса граждан. Чиновники объяснили такой исход наличием у пациентов тяжелых патологий, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Глава комитета Дмитрий Лисовец сообщил, что в северной столице зафиксированы случаи, когда пациенты прошли полную вакцинацию от COVID-19, но от смерти их это не спасло.
«Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», - заявил чиновник, слова которого приводит «Фонтанка».
Одновременно с этим Лисовец заявил, что для граждан без патологий прививка в 20 раз снижает риск госпитализации смерти от коронавируса.
Ранее издание «РБК Санкт-Петербург» сообщило о единичных случаях смерти жителей города после введения первого компонента вакцины от коронавируса. Речь идет о том, что люди после первой прививки заражались COVID-19 и умирали от осложнений.