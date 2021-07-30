Глава СКР поручил провести проверку спектакля «Современника» из-за оскорбления ветеранов
В официальном сообщении ведомства не приводится название спектакля, однако речь может идти о «Первом хлебе». В этой постановке героиня Лии Ахеджаковой ругается на ветерана с использованием нецензурной брани
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести проверку спектакля театра «Современник» по факту возможного оскорбления ветеранов ВОВ.
В официальном сообщении ведомства не приводится название спектакля, однако речь может идти о «Первом хлебе». В этой постановке героиня Лии Ахеджаковой ругается на ветерана с использованием нецензурной брани.
Александр Бастрыкин заявил, что в одном из спектаклей актеры используют матерные слова и оскорбляют ветеранов. Между тем, «вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СКР».
На постановку «Первый хлеб» также жаловалась организация «Офицеры России». После этого руководство «Современника» поручило убрать ненормативную лексику из слова героини Лии Ахеджаковой.