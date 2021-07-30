30 июля 2021, 00:35
Экс-губернатор Сергей Фургал пожаловался на ухудшение здоровья и отсутствие медпомощи
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в убийствах бизнесменов, пожаловался на ухудшение здоровья и отсутствие медицинской помощи
Фото: 123ru.net
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в убийствах бизнесменов, пожаловался на ухудшение здоровья и отсутствие медицинской помощи. Арестант сообщил, что у него развилась двусторонняя пневмония после перенесенного коронавируса.
Сергей Фургал заразился COVID-19 еще в апреле. Практически весь май он провел в ковидном отделении больницы СИЗО «Матросская тишина». 20 мая экс-губернатора навестила омбудсмен Татьяна Москалькова, которая оценила состояние здоровья арестанта как «удовлетворительное».
Адвокаты Сергея Фургала в свою очередь заявили, что администрация СИЗО в течение трех недель не пускала их к подзащитному, поэтому они не знали, в каком состоянии он находится.