30 июля 2021, 00:05
Специалисты предупредили об опасности нового андского штамма COVID-19
Врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал об опасности нового андского штамма коронавируса. Специалист предупредил, что имеющимся к «обычному» коронавирусу антителам будет сложнее блокировать новый штамм
Фото: Деловой Казахстан
Врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал об опасности нового андского штамма коронавируса. Специалист предупредил, что имеющимся к «обычному» коронавирусу антителам будет сложнее блокировать новый штамм. Это может значительно повысить риск заражения для непривитых людей и тех, кто еще не болел.
Ранее японские ученые выявили, что андский штамм коронавируса, получивший обозначение «лямбда», устойчив к иммунитету и способен уклоняться даже от уже выработанных антител.
Андрей Кондрахин также сообщил, что при наличии прививки от коронавируса или антител определенный иммунный ответ на новый штамм будет, но в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно.