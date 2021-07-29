Борцы с коррупцией рассказали об элитной недвижимости пропагандистов Скабеевой и Попова
Соратники Алексея Навального опубликовали расследование об имуществе ведущих государственного телеканала «Россия» Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Оба являются ведущими пропагандистского ток-шоу «60 минут», а Попов также баллотируется в депутаты Госдумы от «Единой России»
Соратники Алексея Навального Георгий Албуров и Мария Певчих опубликовали расследование об имуществе ведущих государственного телеканала «Россия» Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Оба являются ведущими пропагандистского ток-шоу «60 минут», а Попов также баллотируется в депутаты Госдумы от «Единой России».
По данным борцов с коррупцией, в 2015 году супруги Скабеева и Попов купили квартиру площадью 105 кв.м. в новом доме на улице Верхняя Масловка, что в 100 метрах от Петровского парка. Стоимость квартиры оценивается в 45 млн рублей.
Изучив аккаунт Евгения Попова в соцсети Instagram, соратники Алексея Навального нашли у телеведущего еще одну квартиру. Она расположена в элитном ЖК «ВТБ Арена Парк» рядом со стадионом «Динамо». Квартира площадью 170 кв.м. стоит около 130 млн рублей.
В этом доме супругам-пропагандистам также принадлежит нежилое помещение с отдельным входом на первом этаже. Площадь помещения 180 кв. метров, а его цена может достигать 130 млн рублей.
Сам Евгений Попов заявил, что все декларации сданы в Центризбирком, и он ничего не скрывает. Телеведущий также обвинил Георгия Албурова и «его шайку» в «грязной работе», пробиве телефонов и взломе соцсетей.
«Надо ли уточнять, что я не звонил в налоговую и в управляющую компанию представляясь Ольгой Скабеевой? И что ничего мы не взламывали? Это просто у человека какой-то приступ паранойи случился. Что поделать, такое бывает, если 24 часа в сутки говорить про Украину», - прокомментировал обвинения в свой адрес Георгий Албуров.
Соратники Алексея Навального также призвали россиян присоединяться к проекту «Умное голосование», чтобы не допустить победы Евгения Попова на выборах в Госдуму.