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Общество
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29 июля 2021, 17:07

Ученые раскритиковали запрет ФСБ на распространение информации о «Роскосмосе»

Российские ученые раскритиковали проект приказа ФСБ России, в котором перечисляются сведения, за распространение которых гражданина России могут признать «иностранным агентом»

Ученые раскритиковали запрет ФСБ на распространение информации о «Роскосмосе»

Российские ученые раскритиковали проект приказа ФСБ России, в котором перечисляются сведения, за распространение которых гражданина России могут признать «иностранным агентом». 

Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов. Из 19 тысяч человек, которые ознакомились с содержанием документа, 163 проголосовали «против», а два - высказались «за».

По версии ФСБ, распространять запрещается сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, о прохождении россиянами военной службы, персональные данные военнослужащих и членов их семей, в том числе адреса проживания, посещаемые образовательные и медицинские организации, используемые транспортные средства и личные средства связи. Кроме того, запрещено распространять сведения о госкорпорации «Роскосмос».

Профессор РАН, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ им. Штернберга Сергей Попов отметил, что перечень ФСБ включает в себя большое количество пунктов, относящихся к темам, связанным в том числе и с научным исследованием космоса. Государственной тайной такие сведения не являются, отметил академик.

Принятие инициативы ФСБ приведет к затруднениям в сотрудничестве с «Роскосмосом» и другими российскими организациями, которые занимаются мирным исследованием и освоением космоса. Под ударом также окажутся ученые, журналисты и «популяризаторы науки», сообщает Znak.com.

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