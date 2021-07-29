Ученые раскритиковали запрет ФСБ на распространение информации о «Роскосмосе»
Российские ученые раскритиковали проект приказа ФСБ России, в котором перечисляются сведения, за распространение которых гражданина России могут признать «иностранным агентом»
Российские ученые раскритиковали проект приказа ФСБ России, в котором перечисляются сведения, за распространение которых гражданина России могут признать «иностранным агентом».
Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов. Из 19 тысяч человек, которые ознакомились с содержанием документа, 163 проголосовали «против», а два - высказались «за».
По версии ФСБ, распространять запрещается сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, о прохождении россиянами военной службы, персональные данные военнослужащих и членов их семей, в том числе адреса проживания, посещаемые образовательные и медицинские организации, используемые транспортные средства и личные средства связи. Кроме того, запрещено распространять сведения о госкорпорации «Роскосмос».
Профессор РАН, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ им. Штернберга Сергей Попов отметил, что перечень ФСБ включает в себя большое количество пунктов, относящихся к темам, связанным в том числе и с научным исследованием космоса. Государственной тайной такие сведения не являются, отметил академик.
Принятие инициативы ФСБ приведет к затруднениям в сотрудничестве с «Роскосмосом» и другими российскими организациями, которые занимаются мирным исследованием и освоением космоса. Под ударом также окажутся ученые, журналисты и «популяризаторы науки», сообщает Znak.com.