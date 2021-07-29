29 июля 2021, 16:42
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио 29 июля. Общий результат Ангелины Мельниковой за четыре упражнения составил 57,199 балла
Фото: ТАСС
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио 29 июля.
Общий результат Ангелины Мельниковой за четыре упражнения составил 57,199 балла.
Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала американская гимнастка Суниса Ли. Ее результат - 57,433 балла. Серебро завоевала спортсменка из Бразилии Ребека Андраде с результатом 57,298 балла.
Россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место.
Напомним, что несколько дней назад женская сборная России по спортивной гимнастике в лице Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой завоевали олимпийское золото в командном многоборье.