Племянник главы ФСБ и его жена оказались владельцами около 20 компаний
Журналисты выяснили, что Дмитрий Бортников и его жена Татьяна числятся совладельцами около 20 компаний, которые задействованы в различных сферах от юриспруденции и строительства до утилизации отходов
Издание «Важные истории» опубликовало материал о бизнесе племянника директора ФСБ Александра Бортникова Дмитрия Бортникова.
Журналисты выяснили, что Дмитрий Бортников и его жена Татьяна числятся совладельцами около 20 компаний, которые задействованы в различных сферах от юриспруденции и строительства до утилизации отходов.
Например, в компании «Группа П9», которая занимается строительством Татьяне Бортниковой принадлежит 23% акций. Самому Дмитрию Бортникову принадлежит 20% акций в ООО «Весна», через которое племянник главы ФСБ владеет ООО «Ядрово». Эта фирма занимается сбором отходов на скандальном мусорном полигоне в подмосковном Волоколамске.
Совладельцем оператора мусорного полигона Дмитрий Бортников стал в 2019 году. Тогда над этой компанией нависла угроза закрытия, в том числе и из-за скандалов с полигоном.
Источник «ВИ» сообщил, что родственнику высокопоставленного и влиятельного силовика долю в операторе дали безвозмездно и даже назначили зарплату в размере миллиона рублей в месяц. Взамен собственники полигона надеялись, что Бортников решит их проблемы. Скорее всего, задумка удалась, так как в 2020 году суд снял арест с имущества «Ядрово», а дело в отношении сотрудников было приостановлено.
В 2020 году Дмитрий Бортников вместе с коммерческим директором АО «Щелково Агрохим» Эльмирой Ираидовой основал «Русскую аграрную компанию» (РАК). Еще одним учредителем стал пасынок миллиардера Алишера Усманова Антон Винер. Гендиректором РАК стала Татьяна Бортникова.