Китайский интернет-магазин Shein становится популярней в России чем Lamoda
Так, согласно исследованию Mediascope, в апреле на сайт Shein и в мобильное приложение хотя бы один раз заходили 457 тысяч россиян старше 12 лет, а в мае российская аудитория магазина оценивалась уже в 607 тысяч человек
Китайский интернет-магазин одежды и обуви Shein по итогам апреля и мая 2021 года обогнал по популярности магазин Lamoda.
Так, согласно исследованию Mediascope, в апреле на сайт Shein и в мобильное приложение хотя бы один раз заходили 457 тысяч россиян старше 12 лет, а в мае российская аудитория магазина оценивалась уже в 607 тысяч человек. Аналогичные показатели Lamoda составили 448 тысяч и 519 тысяч человек.
Однако если сравнивать интернет-магазины по ежемесячной аудитории, то пока лидерство Lamoda не изменилось. В мае хотя бы один раз на сайт и в мобильное приложение магазина заходили более 5,3 млн россиян. У Shein этот показатель составил 4,9 млн, а у магазина Bonprix — 3 млн человек.
Межд тем, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в беседе с РБК отметил, что напрямую Shein и Lamoda сравнивать нельзя, так как у российского магазина Lamoda другой принцип работы (с высоким клиентским сервисом, пунктами выдачи заказов), а также другой ценовой диапазон. Например, средний чек Lamoda в 2020 году превысил 3,6 тысячи рублей, а у Shein средний чек составил около 2 тысяч рублей.
Также сообщается, что по итогам июня 2021 года Shein стал крупнейшим ретейлером в сегменте продажи одежды и обуви на американском рынке с долей 28%, опередив H&M (20%), Zara (11%), Forever 21 (10%) и Fashion Nova (8%).
Основными преимуществами, обеспечившими рост китайской компании, стали ультрадешевые товары, ориентированные на молодежную аудиторию. Одежду на сайте можно купить за 500 рублей.