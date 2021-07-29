29 июля 2021, 14:48
В Тюмени сотрудники ФСБ ликвидировали двух пособников «ИГИЛ»
Ликвидированные террористы были пособниками «Исламского государства». Сотрудники спецслужб пытались задержать их при попытке забрать оружие из тайника на окраине Тюмени
Фото: Яндекс.Новости
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о ликвидации в Тюмени двух пособников «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые планировали атаки в местах массового скопления людей.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были уничтожены ответным огнем.
Ликвидированные террористы были пособниками «Исламского государства». Сотрудники спецслужб пытались задержать их при попытке забрать оружие из тайника на окраине Тюмени.
Baza сообщает, что подозреваемые были выходцами из Таджикистана.