Сотрудники газеты «Углегорские новости» уволились из-за вмешательства мэра в работу СМИ
На Сахалине 18 сотрудников газеты и телерадикомпании «Углегорские новости» одновременно написали заявления об уходе из-за вмешательства мэра Углегорска Сергея Дорощука в работу СМИ
На Сахалине 18 сотрудников газеты и телерадикомпании «Углегорские новости» одновременно написали заявления об уходе из-за вмешательства мэра Углегорска Сергея Дорощука в работу СМИ. Чиновник сорвал выход нового выпуска газеты и уволил главного редактора Зинаиду Макарову.
Журналисты написали открытое письмо, в котором потребовали от местных властей прекратить давление на редакцию и пообещали вернуться к исполнению своих обязанностей, если уволенного главреда восстановят в должности.
В середине июля мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук вручил Зинаиде Макаровой распоряжение об увольнении, после чего выгнал остальных сотрудников из редакции. Журналисты в свою очередь сообщили, что в здании неизвестные перерезали провода, из-за чего выпуск газеты и телеэфир не состоялись.
В мэрии Углегорска объяснили увольнение главреда тем, что она якобы не вносила в специальный реестр обязательную информацию о госзакупках, зарплатах, выполнении муниципального задания, штате и имуществе.
Сама Зинаида Макарова связала свое увольнение с подготовкой материалов о деятельности Восточной горнорудной компании. Примечательно, что после увольнения Макаровой «Углегорские новости» возглавил сначала местный житель Виктор Демура, а затем Кирилл Кобяков. Последнего называют представителем Восточной горнорудной компании.