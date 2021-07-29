Власти Москвы объяснили частую переукладку плитки развитием города
Отметим, что представители оппозиции и простые москвичи постоянно критикуют и шутят над чиновниками, которые каждый год меняют новую плитку на еще более новую
Вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объяснил частую смену тротуарной плитки в городе. Отметим, что представители оппозиции и простые москвичи постоянно критикуют и шутят над чиновниками, которые каждый год меняют новую плитку на еще более новую.
Петр Бирюков заявил, что смена тротуарной плитки связана с развитием города, а также новыми подключениями к электросетям.
«Москва — это живой механизм, и если лежит плитка на тротуаре, то по ней проходит и масса коммуникаций. Мы часто видим, что есть выгородки — там ведется подключение к электрическим сетям. Идет развитие города. Предприятия просят подключить их к электричеству, а для этого надо снимать плитку», — заявил вице-мэр, слова которого приводит «Интерфакс».
Чиновник также объяснил, почему столичные власти предпочитают плитку асфальту. По словам г-на Бирюкова, плитка более экологична и позволяет прокладывать инфраструктуру, просто перекладывая ее.