29 июля 2021, 12:59
Теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова вышли в полуфинал турнира на Олимпиаде
В четвертьфинальном матче россияне одержали победу над соперниками из Японии Еной Шибахарой и Беном Маклакланом. Поединок завершился со счетом 7:5, 6:7, 10:8
Фото: Р-Спорт
Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова вышли в полуфинал олимпийского турнира в миксте.
В четвертьфинальном матче россияне одержали победу над соперниками из Японии Еной Шибахарой и Беном Маклакланом. Поединок завершился со счетом 7:5, 6:7, 10:8.
Кроме того, в полуфинал в мужском одиночном разряде вышел россиянин Карен Хачанов, который обыграл француза Уго Умбера со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
В полуфинале Карен Хачанов встретится с победителем встречи между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и россиянином Даниилом Медведевым.