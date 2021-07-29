Сотовые операторы заявили об ухудшении качества связи из-за закона об «изоляции рунета»
Сотовый оператор МТС подготовил заключение на проект постановления правительства, которое вносит поправки в правила установки оборудования для исполнения закона о «суверенном рунете» (или закона об «изоляции рунета»)
Сотовый оператор МТС подготовил заключение на проект постановления правительства, которое вносит поправки в правила установки оборудования для исполнения закона о «суверенном рунете» (или закона об «изоляции рунета»). В этом заключении говорится, что инициатива кабмина ухудшит качество связи.
Согласно поправкам операторы связи должны обеспечить выполнение требований к размещению технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), а также нести ответственность за сохранность оборудования.
В заявлении МТС говорится, что по новым правилам операторы должны увеличить пропускную способность оборудования ТСПУ до уровня сети связи. При этом модернизацию оборудования необходимо будет согласовать с Роскомнадзором.
При этом, если РКН не сочтет модернизацию оборудования необходимой, что это приведет к падению качества связи и ухудшению отказоустойчивости сети.
В Министерстве цифрового развития и связи в ответ на претензии МТС заверили, что законопроект еще будет дорабатываться с учетом замечаний участников рынка.