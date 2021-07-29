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29 июля 2021, 12:55

Сотовые операторы заявили об ухудшении качества связи из-за закона об «изоляции рунета»

Сотовый оператор МТС подготовил заключение на проект постановления правительства, которое вносит поправки в правила установки оборудования для исполнения закона о «суверенном рунете» (или закона об «изоляции рунета»)

Сотовые операторы заявили об ухудшении качества связи из-за закона об «изоляции рунета»
Фото: afnews.ru

Сотовый оператор МТС подготовил заключение на проект постановления правительства, которое вносит поправки в правила установки оборудования для исполнения закона о «суверенном рунете» (или закона об «изоляции рунета»). В этом заключении говорится, что инициатива кабмина ухудшит качество связи.

Согласно поправкам операторы связи должны обеспечить выполнение требований к размещению технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), а также нести ответственность за сохранность оборудования.

В заявлении МТС говорится, что по новым правилам операторы должны увеличить пропускную способность оборудования ТСПУ до уровня сети связи. При этом модернизацию оборудования необходимо будет согласовать с Роскомнадзором.

При этом, если РКН не сочтет модернизацию оборудования  необходимой, что это приведет к падению качества связи и ухудшению отказоустойчивости сети.

В Министерстве цифрового развития и связи в ответ на претензии МТС заверили, что законопроект еще будет дорабатываться с учетом замечаний участников рынка.

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