29 июля 2021, 12:23
В России за сутки от коронавируса скончались 799 человек
В России за прошедшие сутки в результате вызванных коронавирусом осложнений скончались 799 человек. Это уже третий антирекорд по числу умерших в этом месяце
Фото: osnmedia.ru
В России за прошедшие сутки в результате вызванных коронавирусом осложнений скончались 799 человек. Это уже третий антирекорд по числу умерших в этом месяце.
Аналогичные показатели смертности ковидных пациентов были зафиксированы федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом 16 и 24 июля.
Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 156 977.
Также сообщается, что за прошедшие сутки в России было выявлено 23 270 новых случаев заражения COVID-19.