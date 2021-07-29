Педагог из Ростова-на-Дону отделалась штрафом за фальсификацию результатов выборов
Кировский райсуд Ростова-на-Дону прекратил уголовное дело в отношении школьного педагога Натальи Башариной, которую обвиняли в фальсификации результатов голосования и подписей избирателей на выборах в Гордуму в 2020 году
Кировский райсуд Ростова-на-Дону прекратил уголовное дело в отношении школьного педагога Натальи Башариной, которую обвиняли в фальсификации результатов голосования и подписей избирателей на выборах в Гордуму в 2020 году.
Учитель отделалась штрафом в размере 120 тысяч рублей.
Ранее кандидаты в депутаты Ростовской городской думы пожаловались на подделку подписей избирателей в заявлениях на голосование вне избирательных участков.
По жалобе кандидатов правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении шести членов избиркома. Дло Натальи Башариной рассматривалось в числе первых.
Подсудимая признала вину, раскаялась и принесла извинения . Суд назначил педагогу штраф, оценив ее деяние как преступление средней тяжести. Суд также принял во внимание, что Башарина имеет награды и перечислила 50 тысяч рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь».