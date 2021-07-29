Экс-чиновника Александра Шестуна увезли из тюремной больницы в неизвестном направлении
Юлия Шестун сообщила, что ее супруг держит голодовку уже 77 дней. Он потерял 25 кг веса и находится в тяжелом состоянии: у него судороги ног и кистей рук, полиорганная недостаточность и прочие осложнения на фоне отказа от пищи
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна увезли из тюремной больницы Торжка в неизвестном направлении.
Супруга бывшего чиновника Юлия Шестун рассказала «МБХ медиа», что нынешнее местонахождение мужа ей неизвестно. Адвокатов об этом также не известили.
Юлия Шестун сообщила, что ее супруг держит голодовку уже 77 дней. Он потерял 25 кг веса и находится в тяжелом состоянии: у него судороги ног и кистей рук, полиорганная недостаточность и прочие осложнения на фоне отказа от пищи. Жена экс-чиновника считает, что этапировать человека в таком состоянии - значит создавать серьезную опасность для его жизни.
Ранее сообщалось, что 8 июля Александр Шестун прекратил сухую голодовку и начал принимать воду, так как требования его сухой голодовки были выполнены. В частности, СКР начал доследственную проверку по его заявлению об избиении начальником тюремной больницы Бордачевым.
Еще одно требование Шестуна об отмене постановления о его постановке на учет как склонного к побегу пока выполнены не было.