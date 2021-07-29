Росрыболовство отозвало претензию к «Норникелю» из-за прошлогодней аварии на ТЭЦ-3
Енисейское управление Росрыболовства отозвало свою претензию к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие «Норильского никеля») на 3,6 млрд рублей
Енисейское управление Росрыболовства отозвало свою претензию к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие «Норильского никеля») на 3,6 млрд рублей.
Данная претензия касалась возмещения ущерба водной биологической среде из-за резонансной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске с разливом топлива в мае 2020 года, сообщает РБК.
В Росрыболовстве сообщили ранее, что объем потери биоресурсов в натуральном выражении из-за крупной экологической катастрофы составил 8,907 млн тонн. Размер ущерба был посчитан на основе отчета Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Позже специалисты ВНИРО уточнили объем вреда в натуральном выражении до 8,888 млн тонн. По этой причине ведомство решило отозвать свою претензию к «дочке» «Норникеля».
В НТЭК заявили, что приветствуют отзыв претензии, поскольку расчет размера ущерба не соответствует законодательству, в том числе требованиям Росрыболовства.
В свою очередь специалисты Сибирского отделения РАН заявили, что фактический размер ущерба для рек Далдыкан и Амбарная из-за разлива топлива составил около 1,94 млн рублей. С учетом гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино ущерб составил 52,1 млн рублей.