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29 июля 2021, 10:20

Росрыболовство отозвало претензию к «Норникелю» из-за прошлогодней аварии на ТЭЦ-3

Енисейское управление Росрыболовства отозвало свою претензию к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие «Норильского никеля») на 3,6 млрд рублей

Росрыболовство отозвало претензию к «Норникелю» из-за прошлогодней аварии на ТЭЦ-3
Фото: deloros.ru

Енисейское управление Росрыболовства отозвало свою претензию к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие «Норильского никеля») на 3,6 млрд рублей.

Данная претензия касалась возмещения ущерба водной биологической среде из-за резонансной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске с разливом топлива в мае 2020 года, сообщает РБК.

В Росрыболовстве сообщили ранее, что объем потери биоресурсов в натуральном выражении из-за крупной экологической катастрофы составил 8,907 млн тонн. Размер ущерба был посчитан на основе отчета Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Позже специалисты ВНИРО уточнили объем вреда в натуральном выражении до 8,888 млн тонн. По этой причине ведомство решило отозвать свою претензию к «дочке» «Норникеля».

В НТЭК заявили, что приветствуют отзыв претензии, поскольку расчет размера ущерба не соответствует законодательству, в том числе требованиям Росрыболовства.

В свою очередь специалисты Сибирского отделения РАН заявили, что фактический размер ущерба для рек Далдыкан и Амбарная из-за разлива топлива составил около 1,94 млн рублей. С учетом гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино ущерб составил 52,1 млн рублей.

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