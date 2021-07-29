29 июля 2021, 10:13
Росстат сообщил о снижении реального размера пенсий на 0,8%
Согласно данным Росстата, реальный размер пенсий снизился из-за высокой инфляции в первом полугодии. Так, в январе реальный размер средней пенсии демонстрировал рост на 0,4%, а к маю он снизился уже на 0,5%
Фото: yamal-media.ru
В России реальный размер средней ежемесячной пенсии снизился в июне на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Согласно данным Росстата, реальный размер пенсий снизился из-за высокой инфляции в первом полугодии. Так, в январе реальный размер средней пенсии демонстрировал рост на 0,4%, а к маю он снизился уже на 0,5%.
В ведомстве также сообщили, что в номинальном выражении средняя пенсия в июне составила 15 822 рубля и выросла на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года.
Что касается инфляции, то по официальным данным она составила в июне 6,5%. Это максимальный показатель с августа 2016 года.