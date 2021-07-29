29 июля 2021, 10:06
В Госдуме предложили запретить проведение публичных мероприятий возле школ
Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложением запретить проведение публичных акций и мероприятий возле образовательных учреждений
Фото: p.geopainting.com
Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложением запретить проведение публичных акций и мероприятий возле образовательных учреждений.
Парламентарий заявил, что школьники и студенты первых курсов являются несовершеннолетними гражданами, а привлекать их к участия в политических акциях запрещено.
Кроме того, отмечает Евгений Федоров, митинги вблизи школ и вузов могут мешать учебному процессу, а массовое скопление людей представляет угрозу для несовершеннолетних.