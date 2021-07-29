29 июля 2021, 09:51
Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов по продаже сертификатов о вакцинации
Роскомнадзор заблокировал и удалил более тысячи сайтов, на которых публиковались объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса
Фото: infosmi.net
Роскомнадзор заблокировал и удалил более тысячи сайтов, на которых публиковались объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.
В надзорном ведомстве сообщили «Известиям», что с начала текущего года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Причем 934 ресурса было заблокировано в июле, когда власти стали вводить ограничения для непривитых граждан.
В РКН отметили, что в статистику также вошли страницы в различных соцсетях, которые предлагали за деньги оформить фейковый сертификат о проведенной вакцинации.