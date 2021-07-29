Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России компенсацию в 5 млрд долларов
Бывшая структура НК ЮКОС компания Yukos Capital Sarl выиграла спор с Россией в Международном арбитраже под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге
Бывшая структура НК ЮКОС компания Yukos Capital Sarl выиграла спор с Россией в Международном арбитраже под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге. Предметом спора стала компенсация в размере 5 млрд долларов за ликвидацию нефтяной компании.
О судебном решении в пользу Yukos Capital также сообщило профильное издание Global Arbitration Review. При этом российская сторона судебный спор пока не прокомментировала.
Международный арбитраж рассматривал спор между Yukos Capital Sarl и Российской Федерацией отдельно от магистрального судебного «дела ЮКОСа» о выплате бывшим акционерам нефтяной компании 60 млрд долларов за ее ликвидацию после ареста Михаила Ходорковского.
Yukos Capital утверждала, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решению российских властей. Арбитраж в ходе разбирательства пришел к выводу, что российские власти «незаконно экспроприировали эти займы, сообщает РБК.