Власти Болгарии заявили о гибели 10 тысяч человек из-за ошибок при организации вакцинации населения
Власти Болгарии признали гибель 10 тысяч человек в результате ошибок, допущенных при организации кампании по вакцинации населения от коронавируса
Власти Болгарии признали гибель 10 тысяч человек в результате ошибок, допущенных при организации кампании по вакцинации населения от коронавируса.
Глава болгарского Минздрава Стойчо Кацаров заявил, что граждане старше 60 лет и люди с тяжелыми заболеваниями не оказались в первой очереди на прививку. Некоторые из них в итоге заразились коронавирусом и скончались в результате осложнений.
«Эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80 процентов умерших были пожилые граждане», — заявил министр, слова которого приводит ТАСС.
Стойчо Кацаров также заявил об ошибке при заказе вакцин против коронавируса. Правительство Болгарии заказало больше вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в ущерб другим препаратам, которые были одобрены в ЕС. При этом из-за задержки поставок до конца февраля в Болгарии удалось привить только около 200 тысяч человек из 7 миллионов жителей.
Ранее власти Болгарии пожаловались, что ЕС запретил им закупать российские и китайские вакцины против COVID-19 и рекомендовал приобретать только западные препараты. Однако с поставкой вакцин AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna возникли проблемы, из-за чего прививочная кампания шла слишком медленными темпами.