29 июля 2021, 07:18
Российские олимпийцы завоевали серебро и бронзу в гребле и плавании
Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль Игр в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем. Россиянин показал результат 47,44 секунды
Фото: НТВ
Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль Игр в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем. Россиянин показал результат 47,44 секунды.
Первым финишировал американец Калеб Дрессел с результатом 47,02 секунды. Серебряным призером стал австралиец Кайл Чалмерс. Его результат - 47,08 секунды.
Ранее Климент Колесников завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине.
Кроме того, серебряные медали завоевали Василиса Степанова и Елена Орябинская в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого.
Первыми стали гребцы из Новой Зеландии, а бронза досталась спортсменам из Канады.