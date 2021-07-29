29 июля 2021, 04:23
В Нью-Йорке местным жителям выплатят по 100 долларов за прививку от COVID-19
Мэр города Билл де Блазио написал в Twitter, что Нью-Йорк в ближайшее время преодолеет отметку в 10 миллионов привитых. Однако власти все равно решили «подсластить сделку» и выплатить гражданам за вакцинацию по 100 долларов
Фото: bb.lv
Власти Нью-Йорка будут выплачивать привившимся от коронавируса по 100 долларов. Деньги можно будет получить в пунктах вакцинации.
Мэр города Билл де Блазио написал в Twitter, что Нью-Йорк в ближайшее время преодолеет отметку в 10 миллионов привитых. Однако власти все равно решили «подсластить сделку» и выплатить гражданам за вакцинацию по 100 долларов.
Выплаты начнутся 30 июля. Мэр пояснил, что после получения первой дозы вакцины гражданам выдадут дебетовую банковскую карту, на которой уже будут 100 долларов.