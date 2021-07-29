Специалисты заявили о способности привитых людей заражать окружающих индийским штаммом
Американские специалисты сообщили о способности привитых от коронавируса людей заражать окружающих. Этот факт создает риски для детей, которые не могут привиться по возрасту, и для людей со слабым иммунитетом
Американские специалисты сообщили о способности привитых от коронавируса людей заражать окружающих. Этот факт создает риски для детей, которые не могут привиться по возрасту, и для людей со слабым иммунитетом.
Глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски сообщила, что некоторые привитые люди могут передавать индийский штамм (дельта-штамм) другим гражданам.
Специалист отметила, что вакцины хотя и защищают граждан от тяжелого течения COVID-19, однако бывают случаи, когда полностью привитые люди заражаются коронавирусом, а его нагрузка на организм аналогична нагрузке заразившегося непривитого человека.
В случае инфицирования индийским штаммов люди могут быть крайне заразными и создавать угрозу для тех, кто входит в группу риска, сообщает РБК.