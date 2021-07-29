Издатель книги «Люди Путина» согласился удалить фрагменты о Фридмане и Авене
Британское издательство HarperCollins, которое выпустило книгу «Люди Путина», согласилось удалить из будущих изданий все фрагменты о российских олигархах Михаиле Фридмане и Петре Авене
Британское издательство HarperCollins, которое выпустило книгу «Люди Путина», согласилось удалить из будущих изданий все фрагменты о российских олигархах Михаиле Фридмане и Петре Авене.
Адвокат миллиардеров Хью Томлинсон сообщил агентству ТАСС, что накануне стороны достигли досудебного соглашения.
Издательский дом в рамках этого соглашения выступит с извинениями за то, что автор книги «Люди Путина» Кэтрин Белтон не связалась с бизнесменами для получения комментария.
Напомним, что помимо Михаила Фридмана и Петра Авена в суд на издателей книги «Люди Путина» также подали миллиардер Роман Абрамович, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть».
В частности, Роман Абрамович требует опровергнуть слова беглого банкира Сергея Пугачева о том, что миллиардер купил лондонский футбольный клуб «Челси» по личному распоряжению президента России Владимира Путина.