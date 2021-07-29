Силовики обнаружили при обыске у сотрудника ГИБДД Таганрога его портрет в образе маршала СССР
В Таганроге сотрудники спецслужб провели обыски в местном управлении ГИБДД и по месту жительства высокопоставленных сотрудников ведомства. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о коррупции
В Таганроге сотрудники спецслужб провели обыски в местном управлении ГИБДД и по месту жительства высокопоставленных сотрудников ведомства. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о коррупции.
В СКР по региону сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве в отношении 41-летнего сотрудника образовательного учреждения по подготовке водителей и 39-летнего жителя Ростовской области.
Согласно материалам следствия, в 2019 году они передали 190 тысяч рублей за успешную сдачу некоторыми гражданами экзаменов на получение водительских прав.
РИА Новости в свою очередь опубликовало фотографии из квартир и домов подозреваемых. На снимках запечатлены частный дом, несколько автомобилей, денежные купюры и портрет, на котором некий мужчина изображен в форме маршала Советского Союза с двумя медалями «Золотая звезда» (знак отличия Героев Советского Союза) и орденом «Победа» (высшая награда для командного состава времен ВОВ).
На этом портрете изображен бывший начальник МРЭО ГИБДД Таганрога Валерий Матвеев. Сейчас он занимает аналогичную должность в Новочеркасске.