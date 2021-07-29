Пандемия коронавируса обострила проблему нехватки медиков в регионах
Пандемия коронавируса обострила проблему нехватки медицинских кадров в некоторых регионах. Самый острый дефицит кадров наблюдается в службе «скорой помощи»
Пандемия коронавируса обострила проблему нехватки медицинских кадров в некоторых регионах. Самый острый дефицит кадров наблюдается в службе «скорой помощи».
Согласно приказу Минздрава РФ в бригаде скорой помощи должно быть два медика, однако в реальности во многих регионах на вызовы приезжает только один фельдшер.
По данным «Коммерсанта», в Кемеровской области, например, дефицит кадров составляет около 50%. Один из местных медиков рассказал изданию, что из положенных 55 бригад на 553 тысячи горожан в сутки выходит «от силы половина», даже с учетом бригад частных служб скорой помощи.
Фельдшер скорой помощи Боготольской межрайонной больницы Красноярского края Марина Минасян рассказала, что сейчас в городе всего три машины «скорой помощи». С начала пандемии коронавируса количество вызовов увеличилось в два раза, а нагрузка на фельдшера выросла в три раза.
Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко в свою очередь заявил, что республике не хватает 2500 врачей и 4000 медработников среднего звена.
Минздрав Пермского края оценил нехватку медицинского персонала в 1500 человек.