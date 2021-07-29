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29 июля 2021, 00:35

Молодые россияне из-за снижения доходов стали чаще выбирать ПТУ вместо вузов

Из-за ухудшения материального положения семей дети стараются получить среднее профессиональное образование (СПО) для быстрого выхода на рынок труда

Молодые россияне из-за снижения доходов стали чаще выбирать ПТУ вместо вузов
Фото: оу.аскиз-рх.рф

В России все больше выпускников школ стали отказываться от получения высшего образования и поступать в ПТУ и техникумы. Из-за ухудшения материального положения семей дети стараются получить среднее профессиональное образование (СПО) для быстрого выхода на рынок труда.

Согласно исследованию Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС, с 2014 года в России ежегодно росло число поступавших на программы подготовки специалистов среднего звена. К 2020 году число поступлений в ПТУ и техникумы превысило прием в вузы.

Так, на программы СПО в прошлом году поступили 900 тысяч выпускников, а в вузы — 873 тысячи. В 2014 году ситуация была иная - в ПТУ поступили 673 тысячи человек, а в вузы — больше миллиона, сообщает «Дождь».

Эксперты объясняют рост интереса к СПО ухудшением материального положения семей. Молодые люди стараются побыстрее получить образование и выйти на работу.

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