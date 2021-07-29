Молодые россияне из-за снижения доходов стали чаще выбирать ПТУ вместо вузов
Из-за ухудшения материального положения семей дети стараются получить среднее профессиональное образование (СПО) для быстрого выхода на рынок труда
В России все больше выпускников школ стали отказываться от получения высшего образования и поступать в ПТУ и техникумы. Из-за ухудшения материального положения семей дети стараются получить среднее профессиональное образование (СПО) для быстрого выхода на рынок труда.
Согласно исследованию Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС, с 2014 года в России ежегодно росло число поступавших на программы подготовки специалистов среднего звена. К 2020 году число поступлений в ПТУ и техникумы превысило прием в вузы.
Так, на программы СПО в прошлом году поступили 900 тысяч выпускников, а в вузы — 873 тысячи. В 2014 году ситуация была иная - в ПТУ поступили 673 тысячи человек, а в вузы — больше миллиона, сообщает «Дождь».
Эксперты объясняют рост интереса к СПО ухудшением материального положения семей. Молодые люди стараются побыстрее получить образование и выйти на работу.