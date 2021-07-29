«Мосгорсуд» подал в суд на профсоюз работников общественного транспорта
«Мосгортранс» и столичный метрополитен подали иск о защите деловой репутации к Межрегиональному профсоюзу работников общественного транспорта. Причиной подачи иска стали сообщения об отстранении от работы непривитых сотрудников
«Мосгортранс» и столичный метрополитен подали иск о защите деловой репутации к Межрегиональному профсоюзу работников общественного транспорта. Причиной подачи иска стали сообщения об отстранении от работы сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса.
Глава профсоюза Юрий Дашков сообщил, что Мосгортранс счел порочащим деловую репутацию письмо профсоюза в КПРФ, которое было опубликовано в «Открытых медиа». Столичное предприятие требует это письмо отозвать и опровергнуть имеющиеся в нем сведения.
Ранее профсоюз объявил, что при поддержке партии КПРФ готовит коллективные иски к метрополитену и Мосгортрансу из-за отстранения непривитых от COVID-19 сотрудников от работы без оплаты пропущенных дней. В профсоюзе также отметили, что к ним с жалобой обратился в том числе и сотрудник, у которого есть медотвод от прививки, но его все равно отстранили от работы.