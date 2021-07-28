В Волгограде главврачам пообещали по 50 тысяч рублей за выполнение плана по вакцинации
В Волгоградской области главным врачам медучреждений за выполнение плана по вакцинации населения от коронавирусной инфекции пообещали выплачивать по 50 тысяч рублей.
В Волгоградской области главным врачам медучреждений за выполнение плана по вакцинации населения от коронавирусной инфекции пообещали выплачивать по 50 тысяч рублей.
Соответствующее постановление о прибавке к зарплатам главврачей подписал губернатор Андрей Бочаров, сообщает издание Infox.ru.
Остальным медикам за выполнение «прививочного» плана предоставят выплаты в размере до 300% от их оклада.
Для выполнения плана волгоградские поликлиники должны до 1 сентября 2021 года привить первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом 90% граждан старше 60 лет. В целом к 1 сентября вакцинироваться должны 60% взрослого населения региона.
Ранее в области была введена обязательная вакцинация против COVID-19 для работников общепита и сферы услуг, курьеров, студентов старше 18 лет и сотрудников администрации.