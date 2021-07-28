28 июля 2021, 17:11
Минфин предложил продавать конфискованное «роскошное жилье» для пополнения бюджета ПФР
Минфин предложил продавать на торгах конфискованное элитное жилье. Ведомство подготовило соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ
Фото: mos.ru
Минфин предложил продавать на торгах конфискованное элитное жилье. Ведомство подготовило соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ.
Министерство предлагает продавать жилые помещения, которые относятся к категории «роскошного жилья», конфискованные или обращенные в доход государства на основании решений суда.
При этом в документе не указывается, какое именно жилье считается роскошным.
В Минфине отметили, что реализация данной инициативы «создаст предпосылки» для увеличения доходов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России.
Ряд депутатов Госдумы поддержали инициативу Минфина, но отметили, что «роскошное жилье» не должно продаваться по заниженным ценам.