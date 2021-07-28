Член Общественной палаты Ленобласти предложил сделать в метро «женские» вагоны
В российском метрополитене могут появиться отдельные вагоны для женщин. С таким предложением выступил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров
В российском метрополитене могут появиться отдельные вагоны для женщин. С таким предложением выступил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
В письме на имя главы Министерства транспорта России общественник отметил, что отдельные вагоны для женщин позволят защитить их от домогательств.
Владимир Петров заявил, что во многих странах уже давно существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский», а представительницы слабого пола могут воспользоваться специальными вагонами, чтобы обезопасить себя от домогательств.
«Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта», - добавил Петров, слова которого приводит «Вечерняя Москва».
В Минтрансе инициативу общественника из Ленобласти пока не прокомментировали.