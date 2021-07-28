Политолога Федора Крашенинникова обвинили в клевете в адрес ветерана из дела Алексея Навального
Уральский политолог Федор Крашенинников, который ранее уехал из России из-за давления властей, стал фигурантом уголовного дела о клевете. Потерпевшим по этому делу стал ветеран ВОВ Игнат Артеменко из дела оппозиционера Алексея Навального
Уральский политолог Федор Крашенинников, который ранее уехал из России из-за давления властей, стал фигурантом уголовного дела о клевете. Потерпевшим по этому делу стал ветеран ВОВ Игнат Артеменко из дела оппозиционера Алексея Навального.
По версии следствия, Федор Крашенинников в своем Telegram-канале «Телеграммы Ф. Крашенинникова» опубликовал «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И.С.». Что именно написал политолог о ветеране, не уточняется.
Напомним, что ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко был потерпевшим по делу Алексея Навального, которого также обвиняли в клевете. Поводом для возбуждения дела стал твит оппозиционера, в котором он назвал «предателями» и «холуями» героев агитационного ролика за принятие поправки к Конституции РФ об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Политика признали виновным и оштрафовали на 850 тысяч рублей.