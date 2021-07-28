Меню
Политика
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
28 июля 2021, 15:15

Управделами президента потратило 690 млн рублей на покупку элитных квартир

В рамках контрактов Управделами приобрело 15 квартир в ЖК «Сильвер» стоимостью 30,5 млн и 23 млн рублей. Данный жилой комплекс находится рядом со станцией «Ботанический сад», а фасады этого дома расписаны по эскизу студии Артемия Лебедева

Управделами президента потратило 690 млн рублей на покупку элитных квартир
Фото: Яндекс.Новости

Управление делами президента потратило 690 млн рублей из бюджета на покупку 26 квартир в Москве.

На портале госзакупок опубликованы два государственных контракта стоимостью 152,4 млн рублей и 232,8 млн рублей с компанией «Нордсервис».

В рамках контрактов Управделами приобрело 15 квартир в ЖК «Сильвер» стоимостью 30,5 млн и 23 млн рублей. Данный жилой комплекс находится рядом со станцией «Ботанический сад». Дом известен тем, что его фасады расписаны по эскизу студии Артемия Лебедева.

Еще два контракта стоимостью 274,9 млн и 32,4 млн рублей Управделами заключило с фирмой «Евроинвест». В рамках этих контрактов были приобретены 8 квартир в доме Рублевском шоссе и три квартиры в ЖК бизнес-класса «Изумрудная, 24».

По данным «МБХ медиа», компанию «Нордсервис» связывают с израильским бизнесменом Львом Леваевым, который упоминался в «деле Магнитского».

Владельцем «Евроинвеста» является Георгий Петросян. Ранее журнал «Компания» писал, что эта фирма не строит жилье, а только занимается его продажей. При этом в штате компании числился только один человек. Однако это  не мешает компании получать государственные контракты. В 2020 году «Евроинвест», например, уже получил четыре контракта на покупку квартир от УДП общей стоимостью 295 млн рублей. 

Материалы по теме
ФСБ России планирует приобрести для «государственных нужд» три премиум-внедорожника Infiniti
Директор школы в Ленобласти ответил на критику губернатора из-за отказа принять ремонт с плесенью
Минобороны потратит 320 млн рублей на покупку ПО для мониторинга СМИ
Сейчас на главной
Организаторы Олимпиады попросили спортсменов перестать кусать медали
олимпиада
Организаторы Олимпиады попросили спортсменов перестать кусать медали
Проба медали на зуб является давней традицией. Организаторы в шутку отметили, что олимпийские медали сделаны из переработанных электронных устройств, поэтому они не являются съедобными
Лидер КПРФ пожаловался президенту на фашитизацию страны и беспредел Центризбиркома
КПРФ
Лидер КПРФ пожаловался президенту на фашитизацию страны и беспредел Центризбиркома
В своем обращении коммунист заявил, что у России всего два пути - социализация или фашитизация, поскольку история страны не знает других примеров
Общество
ВОЗ сообщила о росте смертности от коронавируса на 21%
Всего ВОЗ зарегистрировала более 3,8 млн случаев заражения COVID-19 и больше 69 тысяч летальных случаев среди ковидных больных. Быстрее всего смертность растет в странах Юго-Восточной Азии, в Северной и Южной Америке
«Собянин «помог» нам заработать 14,5 млн рублей»
«Собянин «помог» нам заработать 14,5 млн рублей»
Вакцинация в России продолжается. Но количество тех, кто по тем или иным причинам не желает делать прививку, не уменьшается. В соцсетях множатся группы антиваксеров, а рынок нелегальных услуг быстро перепрофилировал свои ресурсы и готов удовлетворить любой спрос
Минтруд предложил отмечать День отца в третье воскресенье октября
день матери
Минтруд предложил отмечать День отца в третье воскресенье октября
Министерство труда РФ подготовило проект о введении праздника День отца. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение. День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября
Прокуратура Швейцарии закрыла «дело Магнитского» об отмывании денег. Расследование длилось 10 лет
Hermitage Capital
Прокуратура Швейцарии закрыла «дело Магнитского» об отмывании денег. Расследование длилось 10 лет
Федеральная прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело по иску фонда Hermitage Capital Management в рамках «дела Магнитского». Иск был подан еще в 2011 году
Общество
Димедрол и «веселящий газ» официально признали одурманивающими веществами
В постановлении главы правительства Михаила Мишустина говорится, что в перечень одурманивающих веществ внесены закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид, ксенон, смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом
В Чечне непривитым гражданам запретили ходить в магазины и мечети
вакцина от коронавируса
В Чечне непривитым гражданам запретили ходить в магазины и мечети
В Чеченской республике власти запретили непривитым от коронавируса гражданам ходить в магазины, мечети и пользоваться общественным транспортом
Специалисты предупредили о риске ожирения после коронавируса
коронавирус
Специалисты предупредили о риске ожирения после коронавируса
Российские специалисты сообщили о еще одном негативном последствии коронавируса. Некоторые пациенты сообщили, что после болезни стали быстро набирать лишний вес
«Привитые «ЭпиВакКороной» не имеют действующей защиты от COVID-19»
вакцина от коронавируса
«Привитые «ЭпиВакКороной» не имеют действующей защиты от COVID-19»
Авторы обращения пишут, что ранее уже просили Минздрав проверить «ЭпиВакКорону», однако из ведомства им пришел ответ о том, что препарат зарегистрирован в соответствии с законодательством
Депутат из Татарстана сравнил антипрививочников с баранами
вакцина от коронавируса
Депутат из Татарстана сравнил антипрививочников с баранами
Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Ильшат Аминов в эфире телеканала «Новый Век» (он является гендиректором этой телекомпании) сравнил россиян, выступающих против прививок от коронавируса, с баранами
В Бурятии обнаружили обломки пропавшего год назад самолета Ан-2
крушение самолета
В Бурятии обнаружили обломки пропавшего год назад самолета Ан-2
В Следственном комитете сообщили, что сотрудники ведомства провели осмотр места катастрофы, а останки тел были направлены в Иркутск для проведения экспертизы
В Тунисе начались массовые акции протеста. Туристов просят соблюдать осторожность
В Тунисе начались массовые акции протеста. Туристов просят соблюдать осторожность
Жители Туниса провели стихийные митинги в столице и других крупных городах страны с требованием роспуска парламента и проведения досрочных выборов
Минфин предложил ряд мер по равномерному распределению налогов между бюджетами регионов
региональные бюджеты
Минфин предложил ряд мер по равномерному распределению налогов между бюджетами регионов
Ряд регионов России данную инициативу финансового ведомства поддержали, но отметили, что этого будет недостаточно для стабилизации устойчивости их бюджетов
МММ умерла, но дело ее живет
финансовая пирамида
МММ умерла, но дело ее живет
Финансовая организация Finiko, собиравшая с российских граждан деньги с 2019 года, перестала выплачивать своим вкладчикам проценты. Ущерб по делу финансовой пирамиды может составить несколько миллиардов рублей
Британские ученые объяснили смертность среди привитых от COVID-19 пациентов
коронавирус
Британские ученые объяснили смертность среди привитых от COVID-19 пациентов
По данным специалистов, COVID-19 часто поражает непривитых пациентов в возрасте 40 лет и старше. При этом некоторые из них не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний,
Сначала ты работаешь на систему, потом система работает на тебя
суды
Сначала ты работаешь на систему, потом система работает на тебя
Российские суды оправдывают сотрудников правоохранительных органов по различным уголовным делам в несколько раз чаще, чем обычным гражданам
В Госдуму внесли законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах
домашние животные
В Госдуму внесли законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете торговли животными на птичьих рынках и в зоомагазинах