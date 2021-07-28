Управделами президента потратило 690 млн рублей на покупку элитных квартир
В рамках контрактов Управделами приобрело 15 квартир в ЖК «Сильвер» стоимостью 30,5 млн и 23 млн рублей. Данный жилой комплекс находится рядом со станцией «Ботанический сад», а фасады этого дома расписаны по эскизу студии Артемия Лебедева
Управление делами президента потратило 690 млн рублей из бюджета на покупку 26 квартир в Москве.
На портале госзакупок опубликованы два государственных контракта стоимостью 152,4 млн рублей и 232,8 млн рублей с компанией «Нордсервис».
В рамках контрактов Управделами приобрело 15 квартир в ЖК «Сильвер» стоимостью 30,5 млн и 23 млн рублей. Данный жилой комплекс находится рядом со станцией «Ботанический сад». Дом известен тем, что его фасады расписаны по эскизу студии Артемия Лебедева.
Еще два контракта стоимостью 274,9 млн и 32,4 млн рублей Управделами заключило с фирмой «Евроинвест». В рамках этих контрактов были приобретены 8 квартир в доме Рублевском шоссе и три квартиры в ЖК бизнес-класса «Изумрудная, 24».
По данным «МБХ медиа», компанию «Нордсервис» связывают с израильским бизнесменом Львом Леваевым, который упоминался в «деле Магнитского».
Владельцем «Евроинвеста» является Георгий Петросян. Ранее журнал «Компания» писал, что эта фирма не строит жилье, а только занимается его продажей. При этом в штате компании числился только один человек. Однако это не мешает компании получать государственные контракты. В 2020 году «Евроинвест», например, уже получил четыре контракта на покупку квартир от УДП общей стоимостью 295 млн рублей.