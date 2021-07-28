28 июля 2021, 14:38
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка выступает в весовой категории до 70 кг
Фото: overbetting.ru
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка выступает в весовой категории до 70 кг.
В матче за третье место Мадина Таймазова одержала победу над спортсменкой из Хорватии Барбарой Матич.
Бронза Таймазовой стала 20-й медалью в общей копилке олимпийской сборной России.