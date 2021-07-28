28 июля 2021, 13:59
Организаторы Олимпиады попросили спортсменов перестать кусать медали
Организаторы в шутку отметили, что олимпийские медали сделаны из переработанных электронных устройств, поэтому они не являются съедобными
Фото: supercoolpics.com
Организаторы Олимпийских игр в Токио обратились к атлетам с призывом перестать кусать медали для фото и видео.
Организаторы в шутку отметили, что олимпийские медали сделаны из переработанных электронных устройств, поэтому они не являются съедобными.
«Вам не нужно их кусать, хотя, уверены, вы все равно будете», — говорится в соответствующем посте в Twitter.
Отметим, что проба медали на зуб является давней традицией участников Олимпийских игр. С 1904 по 1912 гг. атлетам вручали медали из чистого золота, на котором остается след от зубов. Таким образом спортсмены проверяли, настоящая ли у них медаль.